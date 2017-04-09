Туркменистан и Южная Корея отметили 25-летие сотрудничества

АШХАБАД, 27 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 марта исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Южная Корея.

По этому случаю Министерством культуры Туркменистана, Посольством Республики Корея в Туркменистане и Министерством культуры, спорта и туризма Кореи был организован концерт мастеров искусств двух стран, состоявшийся в Музыкально-драматическом театре имени Махтумкули в Ашхабаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"