Туркменистан и Словения проведут заседание межправкомиссии

АШХАБАД, 27 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов утвердил состав с туркменской стороны Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая в ближайшее время соберется на очередное заседание.

В ходе переговоров стороны обсудят вопросы реализации достигнутых двусторонних соглашений и практические аспекты дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"