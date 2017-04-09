Туркменистан и Словения проведут заседание межправкомиссии

Туркменистан и Словения проведут заседание межправкомиссии27.03.2017 11:04
АШХАБАД, 27 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов утвердил состав с туркменской стороны Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая в ближайшее время соберется на очередное заседание.
В ходе переговоров стороны обсудят вопросы реализации достигнутых двусторонних соглашений и практические аспекты дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.
ИП "ТУРКМЕНинформ"