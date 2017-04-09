На заседании оргкомитета озвучен ход подготовки к Азиатским играм в Ашхабаде

АШХАБАД, 27 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 марта в столице Туркменистана было проведено заседание Организационного комитета предстоящих в сентябре в Ашхабаде 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В ходе мероприятия были представлены отчеты о готовности спортивных объектов, подготовке спортсменов, обучению персонала, разработке символики, проводимой работе по популяризации Игр в Туркменистане и за рубежом, аккредитации журналистов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"