Хякимы представили отчеты главе государства

АШХАБАД, 28 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное рабочее совещание по прямой видео-селекторной связи с хякимами велаятов и столицы, а также рядом ответственных руководителей.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения хода начала сезонных сельскохозяйственных работ (по севу хлопка и овощебахчевых культур), строительства объектов различного назначения, текущего положения дел в регионах в сферах промышленности, экономики, социального развития и других, а также подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"