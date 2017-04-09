Туркменский лидер провел встречу с главой делегации Словении

АШХАБАД, 28 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с руководителем внешнеполитического ведомства Республики Словения Карлом Эрьявецем, прибывшим в Ашхабад во главе делегации для участия в очередном раунде туркмено-словенских межмидовских политконсультаций.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений, выразили взаимное стремление к дальнейшему углублению конструктивного партнерства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"