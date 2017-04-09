В Ашхабаде прошли туркмено-словенские политконсультации по линии МИД

АШХАБАД, 28 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 марта в Ашхабаде было проведено 2-е заседание межправительственной туркмено-словенской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, для участия в котором в Туркменистан прибыла делегация правительственных и деловых кругов Словении во главе с заместителем председателя правительства, министром иностранных дел Карлом Эрьявецем.

В ходе встречи состоялись переговоры по таким приоритетным направлениям развития межгосударственного сотрудничества, как политика, экономика и торговля, транспорт, логистика и связь, сельское хозяйство и производство продуктов питания, наука, образование, культура, туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"