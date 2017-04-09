В Туркменистан прибывает с визитом глава Беларуси

АШХАБАД, 29 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня вечером в Туркменистан с трехдневным официальным визитом прибывает Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

В рамках визита пройдут туркмено-белорусские переговоры на высшем уровне, а также лидеры двух стран введут в эксплуатацию Гарлыкский горно-обогатительный комбинат на месторождении калийных солей, который возводился с 2010 года белорусскими специалистами ОАО "Белгорхимпром".

Производственная мощность комбината, который станет крупнейшим в регионе. составит 1,4 миллиона тонн удобрений в год.

ИП "ТУРКМЕНинформ"