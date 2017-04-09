В Ашхабад прибыл глава правительства Армении

АШХАБАД, 29 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 марта в Туркменистан с двухдневным официальным визитом прибыл во главе представительной делегации правительственных и деловых кругов своей страны премьер-министр Армении Карен Карапетян.

В этот же день глава правительства Армении был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

В ходе аудиенции были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития туркмено-армянского диалога в сферах политики, экономики и торговли, промышленности, транспорта и связи, машиностроения, электроники, сельского хозяйства, текстильной индустрии, производства продуктов питания, науки, образования, культуры.

Практические аспекты развития партнерства по данным направлениям были обсуждены в ходе переговоров правительственных делегаций Туркменистана и Армении.

ИП "ТУРКМЕНинформ"