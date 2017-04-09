Глава дипмиссии Италии отбывает из Ашхабада

АШХАБАД, 29 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Завершающий свою миссию в Туркменистане Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики Марко Манчини 28 марта был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

В ходе аудиенции были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития туркмено-итальянских отношений по всему спектру направлений.

Напомним, что Марко Манчини был аккредитован в Туркменистане в октябре 2014 года, сменив в должности Даниеле Бозио.

ИП "ТУРКМЕНинформ"