Глава дипмиссии Италии отбывает из Ашхабада

Глава дипмиссии Италии отбывает из Ашхабада29.03.2017 12:34
АШХАБАД, 29 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Завершающий свою миссию в Туркменистане Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики Марко Манчини 28 марта был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.
В ходе аудиенции были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития туркмено-итальянских отношений по всему спектру направлений.
Напомним, что Марко Манчини был аккредитован в Туркменистане в октябре 2014 года, сменив в должности Даниеле Бозио.
ИП "ТУРКМЕНинформ"