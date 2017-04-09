Александр Лукашенко прибыл в столицу Туркменистана

Александр Лукашенко прибыл в столицу Туркменистана30.03.2017 09:05
АШХАБАД, 30 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Накануне вечером в Ашхабад во главе представительной делегации правительственных и деловых кругов прибыл с официальным визитом Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
После встречи в аэропорту белорусский лидер проследовал в отведенную ему резиденцию.
Сегодня главы двух государств обсудят на высшем уровне актуальные вопросы развития туркмено-белорусского диалога, а завтра проведут торжественную церемонию ввода в строй Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Лебапском велаяте.
ИП "ТУРКМЕНинформ"