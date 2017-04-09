В МИД Туркменистана организовали брифинг для журналистов

АШХАБАД, 30 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 марта во внешнеполитическом ведомстве Туркменистана был организован брифинг для представителей СМИ, посвященный председательству Туркменистана на Конференции Энергетической Хартии в текущем году.

В ходе встречи присутствующие были ознакомлены с основными направлениями концепции председательства Туркменистана в Конференции Энергетической Хартии в 2017 году, программой и планом мероприятий, которые пройду в рамках события в Туркменистане и за рубежом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"