Гурбангулы Бердымухаммедов и Президент Беларуси открыли новое здание Посольства РБ в Ашхабаде

АШХАБАД, 30 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 марта, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко приняли участие в открытии нового здания Посольства Республики Беларусь в Ашхабаде.



Главы государств перерезали традиционную ленту и ознакомились с новым офисом Посольства, где созданы все условия для плодотворной работы дипломатов.



Напомним, что в мае 2016 года, в Минске при участии глав двух государств было торжественно открыто новое здание Посольства Туркменистана в Республике Беларусь. Работа Посольств и в Ашхабаде, и в Минске всегда будет подчинена главной цели – укреплению отношений дружбы и взаимопонимания между странами, развитию делового партнёрства, содействию контактам между гражданами государств, общественными организациями. Сегодня для этого созданы все условия и возможности, подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов на церемонии открытия.



Главы государств приняли участие в церемонии посадки деревьев, состоявшейся на площадке перед административным зданием Посольства Республики Беларусь.

ИП "ТУРКМЕНинформ"