В Ашхабаде прошли туркмено-белорусские переговоры в верхах

АШХАБАД, 31 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в Ашхабаде переговоры с прибывшим в страну с официальным визитом Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Основными темами встречи на высшем уровне, прошедшей в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран, стали вопросы углубления межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, транспорта и связи, промышленности, машиностроения, науки, образования, культуры, сельского хозяйства, текстильной индустрии, производства продуктов питания.

По итогам переговоров лидеры двух стран и сопровождающие их официальные лица поставили подписи под:

Совместным заявлением Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко,

Соглашением между Правительствами Туркменистана и Республики Беларусь о сотрудничестве в борьбе против преступности,

Протоколом об утверждении Плана мероприятий по реализации Программы сотрудничества в области культуры и искусства на 2017-2020 годы между Правительствами Туркменистана и Республики Беларусь,

Протоколом об утверждении Перечня товаров к Соглашению между Правительствами Туркменистана и Республики Беларусь об освобождении от налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые Туркмено-белорусским торговым домом на территорию Республики Беларусь, и Белорусско-туркменским торговым домом на территорию Туркменистана, от 11 мая 2016 года,

Программой сотрудничества в области туризма на 2017-2018 годы между Госкомитетом Туркменистана по туризму и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь,

Соглашением о сотрудничестве в области научно-технической и инновационной деятельности, а также подготовки научных сотрудников между Академией наук Туркменистана и учреждением образования "Белорусский государственный технологический университет",

Меморандумом о сотрудничестве между Международным университетом нефти и газа и Полоцким государственным университетом,

Договором о сотрудничестве между Туркменским государственным институтом экономики и управления и Белорусским торгово-экономическим университетом потребительской кооперации,

Договором о сотрудничестве между Туркменским государственным институтом экономики и управления и учреждением образования "Брестский государственный технический университет",

Договором о сотрудничестве между Туркменским государственным институтом энергетики и учреждением образования "Брестский государственный технический университет",

Договором о сотрудничестве между Туркменским государственным педагогическим институтом имени Сейитназара Сейди и учреждением образования "Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина".

По завершении встречи состоялось традиционное выступление для прессы по основным аспектам проведенных переговоров.

ИП "ТУРКМЕНинформ"