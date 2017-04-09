Белорусское посольство в Ашхабаде переехало в новое здание

АШХАБАД, 31 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов и прибывший с официальным визитом в страну Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провели торжественную церемонию открытия нового здания белорусского посольства в Ашхабаде.

Главы двух государств перерезали традиционную ленту и ознакомились с новым офисом дипломатического представительства, а также приняли участие в церемонии посадки деревьев, состоявшейся на площадке перед административным зданием Посольства Республики Беларусь.

В тот же день Александр Лукашенко посетил Мемориальный комплекс "Halk hakydasy", а вечером в его честь был дан официальный ужин.

Сегодня главы двух стран отправились в Лебапский велаят, чтобы ввести в строй Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, который возводили белорусские специалисты.

ИП "ТУРКМЕНинформ"