В национальной консерватории Туркменистана выбрали лучших молодых исполнителей

АШХАБАД, 31 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 марта в Туркменской национальной консерватории состоялся финальный этап конкурса среди учащихся старших классов музыкальных школ искусств и Специальной музыкальной школы-интерната при консерватории, в котором приняли участие 137 конкурсантов, прошедших отборочные этапы состязания на мастерство.

Творческое мероприятие проводилось в номинациях фортепиано, народные, струнные, духовые и ударные инструменты, бахши, вокальное пение, композиторское искусство.

Всем лауреатам конкурса в торжественной обстановке были вручены дипломы и ценные подарки.

ИП "ТУРКМЕНинформ"