Первая партия продукции Гарлыкского комбината пойдет на гуманитарную помощь

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 1 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 марта в Лебапском велаяте при участии глав Туркменистана и Беларуси был введен в эксплуатацию Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, построенных при участии белорусских специалистов на месторождении калийных солей.

В ходе торжественной церемонии ввода комбината в строй было объявлено, что первая партия произведенной на комбинате продукции будет передана в качестве гуманитарной помощи соседнему Афганистану в рамках содействия мирному восстановлению страны и развития ее сельского хозяйства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"