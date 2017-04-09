Заработал Гарлыкский горно-обогатительный комбинат

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 1 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов и Президент Беларуси Александр Лукашенко провели торжественную церемонию ввода в строй и отгрузки первой партии продукции Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Лебапском велаяте Туркменистана, возведенного специалистами ОАО "Белгорхимпром".

Комбинат был возведен на Гарлыкском месторождении калийных солей, запасы которого оцениваются примерно в 2 млрд. тонн. Комплекс представляет собой территорию, на котором расположено свыше 100 объектов производственного, административного и хозяйственного назначения, оснащенных передовым зарубежным оборудованием, которое позволит выпускать 1,4 миллиона тонн продукции (600 тысяч тонн гранулированной и 800 тысяч тонн мелкозернистой продукции) ежегодно и тем самым обеспечивать внутренний спрос и поставлять удобрения на экспорт. В дальнейшем мощность комбината будет увеличена до 4 миллионов тонн.

Ввод в строй нового объекта промышленности позволил создать 1600 новых рабочих мест на самом производстве, а затем потребуются трудовые ресурсы и в смежных сферах - снабжении, логистике, сбыте.

В планах в Туркменистане возведение еще 2 подобных комплексов горно-химической промышленности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"