Туркменистан и Узбекистан провели переговоры по демаркации общей границы

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 2 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 марта в Туркменабаде завершились встречи рабочих групп Совместной межправительственной комиссии Туркменистана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации туркмено-узбекской Государственной границы.

В ходе встреч, стартовавших 27 марта, было принято решение о возобновлении переговорного процесса по делимитации и демаркации общей границы. По результатам встречи был согласован план переговоров на 2017 год.

ИП "ТУРКМЕНинформ"