Президент поздравил туркменистанцев

АШХАБАД, 2 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов поздравил туркменистанцев и соотечественников с отмечаемым в первое воскресенье апреля праздником "Капля воды – крупица золота".

В обращении туркменского лидера говорится:

"Наши прадеды в течение долгих веков сформировали высокую культуру земледелия, много и усердно трудились, чтобы при засушливом климате облагородить среду обитания, превратить пастбища в щедрые луга, возделывать богатые урожаи сельхозкультур, - говорится в послании главы государства. - Ярким свидетельством тому служат колодцы, кяризы, водохранилища, каналы, озера, арыки и другие водохозяйственные сооружения, построенные руками туркмен в степях, равнинной и гористой местности.



Наши предки разработали эффективные способы обеспечения живительной влагой совершенно безводной местности. Следуя традиции вдумчивого подхода к водопользованию, сегодня в Туркменистане реализуются крупномасштабные программные меры, направленные на рациональное потребление и бережное сохранение водных ресурсов.



За последние годы проделана большая работа по рачительному водопользованию. В производство внедряются водосберегающие технологии и новейшие научные достижения, в строительстве водохозяйственных объектов и ирригационных сооружений широко применяется передовой опыт.



Мы приняли "Генеральную программу обеспечения населенных пунктов Туркменистана чистой питьевой водой". Ярким примером осуществляемых в этом направлении комплексных мер является сдача в эксплуатацию современных заводов питьевой воды и водоочистительных установок, возведенных во всех уголках страны.



Ускоренными темпами ведется строительство второй очереди Туркменского озера "Алтын асыр" – крупнейшего гидротехнического сооружения нашего времени. Благодаря четкому функционированию дренажных коллекторов в озеро стекают засоленные воды с посевных угодий страны, что приводит к снижению уровня грунтовых вод и, в конечном счете, – к улучшению мелиоративного состояния земель, повышению урожайности сельскохозяйственных культур, обогащению флоры и фауны Каракумской пустыни.



Кроме того, создание нового рукотворного озера в центре Каракумов, являющейся одной из величайших пустынь в мире, выступает позитивным фактором в контексте охраны окружающей среды, способствуя улучшению экологической обстановки не только в нашей стране, но и во всем регионе.



Мы и впредь будем проводить широкомасштабную работу в целях дальнейшего повышения социально-бытового уровня народа, развития водохозяйственной отрасли и совершенствования ее деятельности".

ИП "ТУРКМЕНинформ"