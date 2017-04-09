В Музее изобразительных искусств Туркменистана проходит праздничная выставка

АШХАБАД, 3 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Жители и гости Ашхабада могут ознакомиться с развернутой в Музее изобразительных искусств Туркменистана выставкой, посвященной празднику "Капля воды - крупица золота", традиционно отмечаемому в стране каждое первое воскресенье апреля.

Экспозиция представляет собой работы известных и молодых художников, объединные темой воды, столь ценной в жарких условиях туркменских пустынь.

ИП "ТУРКМЕНинформ"