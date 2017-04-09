В Ашхабаде отметили праздник воды

АШХАБАД, 3 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 апреля в Ашхабаде в парке на берегу Каракум-канала прошли праздничные мероприятия в честь отмечаемого в Туркменистане каждое первое воскресенье апреля праздника "Капля воды - крупица золота".

Торжества включали в себя выставку сельскохозяйственной продукции, экспозицию работ туркменских скульпторов, художников и ювелиров, концертные выступления, соревнования по национальным играм, борьбе гореш, шахматам и шашкам, церемонию посадки саженцев в парке, было организовано угощение с блюдами национальной кухни.

ИП "ТУРКМЕНинформ"