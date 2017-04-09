Олимпийский городок в Ашхабаде покажет готовность к Азиаде

АШХАБАД, 3 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22-30 апреля в Ашхабаде пройдет несколько международных соревнований, по итогам которых будет определяться готовность объектов Олимпийского городка к проведению предстоящих в сентябре в столице Туркменистана 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В частности, Олимпийский городок примет чемпионат Азии по тяжелой атлетике (23-29 апреля), чемпионат Азии по кикбоксингу по версии WAKO (26-30 апреля) и международные соревнования по плаванию на короткие дистанции (26-27 апреля), на которые приедет множество зарубежных спортсменов. В связи с тестовым режимом посещение мероприятий будет бесплатным.