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Туркменистан и КНР вместе смотрят в будущее и возрождают Великий Шелковый путь
03.04.2017 10:05

АШХАБАД, 3 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Нейтральный Туркменистан и Китайская Народная Республика накопили богатый многолетний опыт межгосударственных взаимоотношений, выстраиваемых с позиций равноправия, взаимопонимания, уважения, доверия. Долгосрочное полномасштабное сотрудничество двух динамично развивающихся стран Азии носит поступательный характер и имеет колоссальный потенциал на будущее, прежде всего, в сфере экономики. Важнейшие направления туркмено-китайского делового партнерства – стратегические инфраструктурные проекты в нефтегазовом и транспортно-коммуникационном секторах, сообщает belinform.org.

Давние, традиционно дружеские связи туркменского и китайского народов уходят корнями в глубину веков, еще две тысячи лет назад две страны соединял Великий Шелковый путь. Ашхабад и Пекин установили дипломатические отношения 25 лет назад, 6 января 1992 года. Китай стал одним из первых государств, признавших независимость и суверенитет Туркменистана. 12 декабря 1995 года КНР поддержала специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН № 50/80 о статусе постоянного нейтралитета Туркменистана.

Лидеры двух государств регулярно проводят конструктивные переговоры и обмен мнениями в рамках двусторонних визитов и многосторонних встреч на высшем уровне. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с идеей возрождения Великого Шелкового пути. Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу о совместном строительстве «Одного пояса и одного пути».

В ходе государственного визита Председателя Си Цзиньпина в сентябре 2013 года в Ашхабад межгосударственные связи были подняты до уровня стратегического партнерства. В мае 2014 года, во время государственного визита туркменского лидера в Пекин, был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Таким образом, туркмено-китайское взаимодействие обрело прочный политико-правовой фундамент.

23 июня 2016 года Гурбангулы Бердымухамедов и Си Цзиньпин встретились в государственной резиденции «Куксарой» в столице Республики Узбекистан, городе Ташкенте, в рамках юбилейного 15-го саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Почетный гость саммита, Президент Туркменистана выразил признательность Председателю КНР за его личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Туркменистаном и Китаем, отношения которых благодаря усилиям обеих сторон характеризуются позитивной динамикой.

Последние пять лет именно Китай является основным внешнеторговым партнером Туркменистана. Экономическую деятельность в Туркменистане ведут около 2 тысячи сотрудников 30 китайских предприятий.

С 2009 года Китай стал крупнейшим импортером туркменского природного газа. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) работает в Туркменистане с 2002 года. В апреле 2006 года Кабинет Министров Туркменистана и Госсовет КНР подписали Генеральное соглашение о реализации проекта газопровода Туркменистан-Китай и продаже природного газа из Туркменистана в КНР.

Углеводородные ресурсы Туркменистана оцениваются в 71 млрд тонн нефтяного эквивалента. Независимый международный аудит оценил запасы супергигантского месторождения «Галкыныш» (Южный Иолотань) и соседнего «Яшлар» в пустыне Каракумы в Марыйском велаяте на востоке Туркменистана в 26,2 трлн куб. м. газа. Только запасы «Галкыныш» (21,2 трлн м³.) признаны вторыми в мире после иранского «Южный Парс». Всего по запасам «голубого золота» Туркменистан занимает 4-е место в мире.

В 2007 году Гурбангулы Бердымухамедов выдвинул идею о необходимости создания международного механизма по обеспечению глобальной энергобезопасности, диверсификации эффективных маршрутов доставки энергоносителей на мировые рынки. Китай активно поддержал эту идею и стал одним из соавторов резолюций Генассамблеи ООН «Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества», принятых в 2008 и 2013 годах.

В июле 2007 года Госагентство по управлению и использованию нефтегазовых ресурсов Туркменистана, Госконцерн «Туркменгаз» (Türkmengaz) и китайская CNPC заключили договор о купле-продаже туркменского газа и соглашение о разделе продукции (СРП) по разведке и разработке газа на правом берегу реки Амударьи (Договорная территория «Багтыярлык», Лебапский велаят). Согласно этим документам, Туркменистан будет ежегодно поставлять в Китай 30 млрд м³ газа в течение 30 лет.

29 августа 2007 года Президент Туркменистана выдал CNPC лицензию на разведку и освоение «Багтыярлык». Разведанные в рамках Амударьинского проекта запасы месторождений «Самандепе» (участок«A») и «Алтын Асыр» (участок«B») составляют 1,3 трлн м³. газа, более 20 млн. тонн нефти и 20 млн. тонн газового конденсата. Годовая производственная мощность газоперерабатывающих заводов ГПЗ-1 и ГПЗ-2 – 6 и 9 млрд. кубометров соответственно.

14 декабря 2009 года вместе с запуском ГПЗ-1 было сдано в эксплуатацию уникальное инженерно-техническое сооружение, крупнейшая энергетическая артерия Евразии и всей планеты – транснациональный магистральный газопровод (МГП) «Туркменистан – Узбекистан – Казахстан - Китай» («Центральная Азия - Китай»). В этот исторический день туркменский газ впервые дошел до берегов Тихого океана.

В торжественной церемонии приняли участие туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов, Председатель КНР Ху Цзинтао, Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов и Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. В память о знаменательной дате 14 декабря отныне отмечается как профессиональный праздник работников нефтегазовой промышленности и геологии Туркменистана.

МГП «Центральная Азия - Китай» состоит из трех параллельных линий «А», «B» и «С». Общая протяженность каждой нитки - 1833 км. Одна из главных целей совместного проекта – обеспечить баланс интересов каждого из участников энергетической триады – производителей, транзитеров и потребителей.

Транспортировка туркменского газа по линии «C» началась с мая 2014 года, после запуска ГПЗ-2. К концу 2015 года общая пропускная способность МГП достигла 55 млрд м³/год, (это более 1/5 потребительного спроса на природный газ Китая), что заменяет 73 млн. тонн угля. При использовании «голубого топлива» выбросы углекислого газа и диоксида серы снижаются на 78 млн. тонн и 1,21 млн. тонн соответственно. Это способствует оздоровлению экологической ситуации в самой многонаселенной стране мира.

Источник газа для линий «A» и «B» делится на две части. Большую, 17 млрд м³/год поставляет ГК «Туркменгаз». 13 млрд м³/год, добытых на правобережье Амударьи на условиях СРП, - китайская CNPC. Источники газа линии «С»: по 10 млрд м³/год из Туркменистана и Узбекистана, плюс 5 млрд м³/год из Казахстана.

В планах сторон – строить от «Галкыныш» четвертую нитку «D» проектной мощностью 30 млрд м³/год, по новому маршруту: Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Кыргызстан-Китай. В сентябре 2013 года Пекин подписал соответствующие межправительственные соглашения с Ташкентом, Душанбе и Бишкеком. Тогда же на «Галкыныш» заработал завод по производству 10 млрд м³/год товарного газа. Через год ГК «Туркменгаз» и CNPC подписали договор о генподряде на строительство на условиях EPC («под ключ») завода мощностью 30 млрд. м³/год, а также контракт купли-продажи на 25 млрд м³/год.

Всего за семь лет после запуска МГП «Центральная Азия-Китай» и по состоянию на 30 ноября 2016 года, в Поднебесную поставлено из Туркменистана 152,9 млрд м³ газа. Из них 100,5 млрд м³ поставил ГК «Туркменгаз», а 52,4 млрд м³ отправлено с «Багтыярлык», где китайская CNPC добывает газ на условиях СРП. Такие данные на международной конференции «Нефть и газ Туркменистана 2016» в Ашхабаде привел гендиректор CNPC Дэн Мин.

После ввода линии «D» пропускная способность МГП «Центральная Азия-Китай» увеличится до 85 млрд м³/год, а Туркменистан нарастит ежегодные поставки газа в КНР до 65 млрд м³. Соглашение об этом было подписано еще во время государственного визита Гурбангулы Бердымухамедова в Пекин в ноябре 2011 года.

Разработкой предварительного технико-экономического обоснования (ПТЭО) для линии «D» занимается Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз». 25 января 2017 года в Ашхабаде состоялось 13-е заседание Совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Узбекскую сторону на этой встрече представлял первый заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Ачилбай Раматов. Наряду с проектом транспортно-транзитного коридора «Средняя Азия – Ближний Восток» (Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман), основное внимание комиссия уделила дальнейшему развитию МГП «Центральная Азия-Китай».

С 6 по 7 марта 2017 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Туркменистан с государственным визитом. Это был первый зарубежный визит нового узбекского лидера. В Президентском дворцовом комплексе «Огузхан» высокого гостя принял Гурбангулы Бердымухамедов. Стороны подписали договор о стратегическом сотрудничестве, договор об экономическом сотрудничестве на 2018-2020 годы, меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта. Главы двух соседних государств приняли участие в церемонии ввода в строй железнодорожного и автомобильного мостов Туркменабат – Фараб.

Опираясь на колоссальные запасы нефти и газа, многовариантную трубопроводную систему Туркменистан стремится максимально модернизировать и диверсифицировать экономику, придать ее развитию новые импульсы, в том числе, путем создания новых транспортных коридоров. 90% общей мощности железных дорог Туркменистана обеспечивают локомотивы китайского производства.

Более 20 лет, с мая 1996 года действует железная дорога Теджен – Серахс – Мешхед (Иран), построенная как основной элемент международного транспортного коридора «Восток – Запад», созданного по инициативе Организации экономического сотрудничества (ОЭС). С пуском стальной магистрали длиной 320 км открылось сквозное движение по маршруту Гамбург – Шанхай, фактически началось возрождение Великого Шелкового пути. В настоящее время общая протяженность маршрута Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран составляет около 10 тыс. км, время в пути – около двух недель. Это в среднем в два раза быстрее, чем морским путем, на который уходит 30-35 суток.

Наряду с торгово-экономическим сотрудничеством Туркменистан расширяет гуманитарно-культурные связи с Китаем. Дружественная страна активно поддерживает проведение в 2017 году в Ашхабаде юбилейных V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Стали побратимами Лебапский велаят и провинция Шаньдун, Марыйский велаят и провинция Шаньси, города Мары и Сиань, Туркменабат и Жичжао. Устойчиво развивается сотрудничество в сфере образования. В вузах Туркменистана работают преподаватели китайского языка. Свыше 2 тысяч туркменских студентов учатся в вузах КНР.

В основе дружбы между народами Туркменистана и Китая лежат не только бесценное наследие великих древних цивилизаций. Обе страны связывают устремленность в будущее, обоюдная заинтересованность во взаимовыгодной интеграции региона Центральной Азии, всего южного пояса Евразии от Тихого океана до Средиземного моря.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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