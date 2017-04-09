Туркменский лидер выразил соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге

АШХАБАД, 4 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Российской Федерации Владимиру Путину и Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву с выражением соболезнований по случаю произошедшего накануне в Санкт-Петербурге террористического акта, унесшего в результате взрыва в метро жизни 14 человек.

Президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"