Главы силовых ведомств Туркменистана отчитались по итогам января-марта

АШХАБАД, 4 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 апреля Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Государственного совета безопасности по итогам первого квартала текущего года.

В ходе мероприятия руководители военных и правоохранительных органов представили главе государства доклады о деятельности своих ведомств в январе-марте, ходе весеннего призыва, модернизации материально-технической базы в Вооруженных Силах и повышении служебных и бытовых условий служащих, подготовки к предстоящим в сентябре в Ашхабаде Азиатским играм-2017.

ИП "ТУРКМЕНинформ"