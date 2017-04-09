Глава государства сменил руководителя телерадиоканала "Яшлык"

АШХАБАД, 4 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов назначил Шатлыка Пурмаммедова директором телерадиоканала "Ýaşlyk" Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

Телекомпания "Яшлык" была учреждена в Туркменистане в 2001 году после реорганизации Национальной государственной телерадиокомпании Туркменистана (НГТРК Туркменистана).

ИП "ТУРКМЕНинформ"