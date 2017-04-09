Туркменистан и Южная Корея проведут заседание межправительственной комиссии

АШХАБАД, 5 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". На этой неделе состоится заседание Межправительственной туркмено-корейской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, в ходе которого будут обсуждены приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества.

В данной связи, 4 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов своим постановлением учредил состав комиссии с туркменской стороны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"