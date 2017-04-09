В Ашхабаде обсуждены вопросы подготовки конференции по Афганистану

АШХАБАД, 5 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 апреля во внешнеполитическом ведомстве Туркменистана была проведена встреча по вопросам подготовки к предстоящей 14-15 ноября в Ашхабаде 7-й Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII), которая будет посвящена вопросам содействия восстановлению страны в сферах энергетики, транспорта и связи и способствования региональной экономической интеграции Южной и Центральной Азии.

В мероприятии, организованном при содействии Центра ОБСЕ, приняли участие представители Афганистана, Азербайджана, Китая, Грузии, Ирака, Ирана, Пакистана, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Италии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"