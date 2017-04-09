В Авазе готовятся к торжествам по случаю Всемирного дня здоровья

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 5 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Национальной туристической зоне "Аваза" завершается подготовка мероприятий в честь празднования Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля.

В этот день в курортной зоне запланировано открытие Международного спортивного конгресса "Азиада-2017: международное сотрудничество в сфере спорта во имя мира и прогресса" и ввод в строй многофункционального спорткомплекса, а также многочисленные спортивные состязания, концертные выступления мастеров искусств Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"