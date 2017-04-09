Туркменский лидер направил поздравления новому главе Сербии

АШХАБАД, 6 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание вновь избранному Президенту Республики Сербия Александру Вучичу с поздравлениями по случаю его победы на выборах.

В своем послании глава государства пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья и достижения больших успехов на высшем государственном посту во имя прогресса и процветания дружественной страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"