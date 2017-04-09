Глава государства назначил новых руководителей

АШХАБАД, 6 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 апреля в ходе расширенного заседания правительства, организованного по итогам января-марта, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел ряд новых кадровых назначений.

Так, получили повышение и вошли в состав Кабинета Министров Туркменистана Максат Бабаев, занимавший должность председателя Государственного концерна "Туркменгаз" (теперь он будет курировать сферу ТЭК вместо освобожденного от должности Я.Какаева), и Эсенмырат Оразгелдиев, занимавший пост хякима Ахалского велаята (заступив на пост куратора агропромышленного комплекса вместо Р.Базарова, он будет совмещать эту работу с должностью члена Правления Международного фонда по спасению Арала).

Новым главой администрации Ахалского велаята был назначен Тангрыгулы Атахаллыев, а новым заместителем хякима Марыйского велаята стал Агаджан Бекмырадов.

Были объявлены выговоры выговоры министру железнодорожного транспорта Д.Бяшимову, председателю Службы "Тürkmenhowaýollary" Д.Сабурову и председателю Государственной службы морского и речного транспорта А.Гурдову.

Была подвержена критике деятельность Государственной товарно-сырьевой биржи, хякимов и руководителей агропромышленного комплекса.

ИП "ТУРКМЕНинформ"