На заседании правительства обозначены приоритетные направления развития страны

АШХАБАД, 6 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел расширенное заседание Кабинета Министров страны, на котором вице-премьеры, хякимы и другие ответственные руководители отчитались перед главой государства по итогам социально-экономического развития страны за истекшие 3 месяца года.

Был озвучен ход реализации внешнеполитического курса страны, принятых национальных программ, освещена деятельность национального парламента, освоение инвестиций, текущее положение дел в сферах экономики, внутренней и внешней торговли, ТЭК, промышленности, транспорта и связи, строительства, сельского хозяйства, банков и финансов, образования, здравоохранения, культуры, спорта и других.

Заслушав доклады, глава государства выступил с речью, в которой обозначил приоритетные направления развития страны и дал поручения по активизации работы в указанных остралях национальной экономики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"