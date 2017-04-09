Глава государства отправился в Балканский велаят

Глава государства отправился в Балканский велаят07.04.2017 11:02
БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 7 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился в Балканский велаят.
Целью поездки является участие в запланированных масштабных мероприятиях в Национальной туристической зоне "Аваза" в честь празднования Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля.
Сегодня в курортной зоне состоится открытие Международного спортивного конгресса "Азиада-2017: международное сотрудничество в сфере спорта во имя мира и прогресса" и ввод в строй многофункционального спорткомплекса.
По прибытии в Туркменбаши глава государства провел рабочее совещание с руководством велаята по актуальным вопросам социально-экономического развития региона.
ИП "ТУРКМЕНинформ"