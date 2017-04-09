В Ашхабаде обсуждены вопросы углубления туркмено-корейского сотрудничества

АШХАБАД, 7 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 апреля в Ашхабаде было проведено очередное, 6-е заседание межправительственной туркмено-корейской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, для участия в котором в Туркменистан прибыла с визитом делегация во главе с министром торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Джо Хъюнг Хваном.

Основными направлениями переговоров стали экономика и торговля, наука и технологии, инвестиции и финансы, ТЭК и энергетика, транспорт и связь, сельское хозяйство, здравоохранение, культура, спорт, туризм.

В тот же день в Ашхабаде был проведен туркмено-корейский бизнес-форум, посвященный практическим аспектам развития делового сотрудничества между двумя странами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"