Главы НОК стран Азии и Океании провели встречу в Ашхабаде

АШХАБАД, 7 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 апреля в Ашхабаде была проведена встреча руководителей национальных олимпийских комитетов стран Азии и Океании, посвященная вопросам подготовки к предстоящим в сентябре в столице Туркменистана 5-м Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В ходе конференции были обсуждены практические аспекты подготовки волонтеров, которые будут работать в ходе Игр, степень готовности спортивных объектов к предстоящим соревнованиям, расписание состязаний, вопросы аккредитации, предоставления транспортных и медицинских услуг, деятельности антидопинговой службы, обеспечения логистики и безопасности, размещения и т.д.

ИП "ТУРКМЕНинформ"