В Туркменистане отметили Праздник здоровья и спорта

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 8 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 апреля в Туркменистане прошли мероприятия в честь Дня здоровья, проводимого в рамках общенационального "Месячника здоровья и счастья" и празднования Всемирного дня здоровья.

Народ Туркменистана и соотечественников поздравил глава государства Гурбангулы Бердымухаммедов, отметивший, что Всемирный день здоровья – это международный праздник, утверждающий принципы мира, доброй воли и гуманизма, призывающий к всеобщему согласию.

В этот день в Национальной туристической зоне "Аваза" был организован Международный спортивный конгресс "Азиада-2017: международное сотрудничество в сфере спорта во имя мира и прогресса", посвященный ходу подготовки к предстоящим в сентябре в Ашхабаде 5-м Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В мероприятии также приняли участие высокие зарубежные гости, в том числе, президент Олимпийского совета Азии Шейх Аль-Фахад Аль-Сабах, в первый раз посетивший туркменское побережье Каспийского моря, руководители Международной ассоциации Мейбукан годзю-рю каратэ-до Яги Мейтатсу, Азиатской шахматной федерации Шейх Султан Халиф Султан Шахбут Аль-Нахаян, а также представители России - лидер ЛДПР Владимир Жириновский и губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

Как отметил Президент Туркменистана, выступая на открытии Конгресса, олимпийское движение укрепляет взаимопонимание и дружбу народов, реализацию стратегии ООН по всеобщему устойчивому развитию.

В своем выступлении на форуме туркменский лидер расценил предстоящие Азиатские игры-2017 как качественно новый этап в истории развития туркменского спорта, открывающий реальные возможности для превращения страны в одного из лидеров международного спортивного сотрудничества на континенте, эффективной реализации спортивной дипломатии Туркменистана как составной части внешней политики, направленной на полноценную и эффективную интеграцию в систему мирового олимпийского движения.

Также глава государства заявил о начале системного сотрудничества со Всемирным допинговым агентством и создании Национального антидопингового агентства.

В ходе Конгресса за вклад в развитие спортивного движения Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов был удостоен 10-го дана карате-до от руководителя Международной ассоциации Мейбукан годзю-рю каратэ-до и звания "Человек года" от Азиатской шахматной федерации.

В рамках Конгресса состоялась церемония открытия спортивного комплекса "Аваза" и грандиозный вечерний гала-концерт в парке Интерактивных фонтанов. В рамках мероприятий также были проведены многочисленные спортивные состязания, концертные выступления мастеров искусств Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"