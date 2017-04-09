Туркменский лидер провел встречи с высокими гостями спортивного конгресса

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 8 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречи с высокими гостями прошедшего в этот день в Национальной туристической зоне "Аваза" Международного спортивного конгресса "Азиада-2017: международное сотрудничество в сфере спорта во имя мира и прогресса".

В ходе встреч с президентом Олимпийского Совета Азии (ОСА) шейхом Ахмадом Аль-Фахад Аль-Сабахом и известным деятелем культуры и искусства Азербайджанской Республики Поладом Бюльбюль-оглы глава государства ознакомил гостей с проводимыми в стране масштабными мероприятиями по развитию спорта и популяризации здорового образа жизни, строительству объектов спортивной инфраструктуры.

В рамках встреч с представителями делегации Российской Федерации губернатором Астраханской области Александром Жилкиным и председателем Либерально-демократической партии России, руководителем фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Владимиром Жириновским были обсуждены актуальные вопросы развития туркмено-российского сотрудничества в области спорта и подписан меморандум о сотрудничестве между парламентскими делегациями Меджлиса Туркменистана и Государственной Думы РФ. Кроме того, В.Жириновский был удостоен звания "Почетного старейшины народа" Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"