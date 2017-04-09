Глава государства провел рабочее совещание по итогам спортивного конгресса в Авазе

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 8 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по итогам международного спортивного конгресса, прошедшего в этот день в Национальной туристической зоне "Аваза" и посвященного ходу подготовки к предстоящим в сентябре в Ашхабаде 5-м Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Совещание, в ходе которого туркменский лидер обозначил приоритетные аспекты вступающей в завершающий этап подготовки к Играм, было проведено в Международном аэропорту города Туркменбаши перед возвращением главы государства в Ашхабад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"