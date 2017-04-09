Делегация МИД Туркменистана вернулась из Ташкента

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым приняла участие в прошедших 6-7 апреля в Ташкенте мероприятиях в рамках очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

В рамках заседания СМИД СНГ обсуждалсиь вопросы углубления сотрудничества в сферах политики, укрепления безопасности, торговли и экономики, науки, образования, культуры и были рассмотрены 15 документов, 9 из которых будут внесены на рассмотрение Совета глав государств в октябре и Совета глав правительств Содружества в мае текущего года.

Кроме того, 7 апреля в Ташкенте состоялась встреча представителей МИД пяти государств Центральной Азии, которая была посвящена актуальным вопросам взаимодействия стран ЦА в региональном и международном форматах, выработки стратегии по решению существующих общих проблем.

ИП "ТУРКМЕНинформ"