День ввода в строй Гарлыкского комбината станет Днем работников химической промышленности

АШХАБАД, 9 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 марта - когда был введен в строй Гарлыкский горно-обогатительный комбинат на месторождении калийных солей в Лебапском велаяте, возведенный при участии белорусских специалистов - станет в Туркменистане профессиональным праздником работников химической промышленности страны.

Соответствующий каз об этом был подписан Президентом Туркменистана в ходе состоявшегося на этой неделе заседания правительства.

В данной связи Государственному концерну "Туркменхимия" совместно с Министерством юстиции в месячный срок поручено подготовить и представить на рассмотрение в Кабинет Министров Туркменистана предложения о внесении в национальное законодательство изменений и дополнений, вытекающих из данного указа.

ИП "ТУРКМЕНинформ"