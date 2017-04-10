Туркменский лидер направил соболезнования королю Швеции

АШХАБАД, 10 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Королю Швеции Карлу Густаву, в котором выразил от всего народа Туркменистана и себя лично глубокие соболезнования по случаю террористического акта в Стокгольме.

В послании туркменский лидер осудил любые проявления терроризма и экстремизма, передал слова сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"