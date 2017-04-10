В Туркменистане подвели итоги конкурса на гимн Азиады

АШХАБАД, 10 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 апреля во Дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана состоялось совещание, посвященное выбору гимна Ашхабадских Азиатских игр-2017, варианты которого были апробированы в ходе прошедших 7 апреля в Национальной туристической зоне "Аваза" мероприятий в честь Всемирного дня здоровья и конгресса "Азиада–2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса".

Главной песней предстоящей Азиады была выбрана "Вперед, вперед, только вперед, край родной Туркменистан!" авторства главы государства, которая была исполнена туркменским лидером на заключительном гала-концерте большого спортивного праздника в национальной курортной зоне.

ИП "ТУРКМЕНинформ"