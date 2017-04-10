Туркменистан отметил 25-летие дипломатических отношений с Россией и Афганистаном

Туркменистан отметил 25-летие дипломатических отношений с Россией и Афганистаном10.04.2017 10:11
АШХАБАД, 10 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 апреля исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений Туркменистана с Российской Федерацией, а также с Исламской Республикой Афганистан.
По этому случаю Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обменялся поздравительными посланиями с Президентом РФ Владимиром Путиным и Президентом ИРИ Мохаммадом Ашрафом Гани.
В своих посланиях главы государств подтвердили взаимное стремление к дальнейшему продолжению конструктивного, взаимовыгодного сотрудничества между странами.
ИП "ТУРКМЕНинформ"