Выражены соболезнования в связи с терактами в Египте

АШХАБАД, 11 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Эль-Сиси с выражением соболезнований по случаю террористических актов в коптских церквях городов Танта и Александрия, унесших множество человеческих жизней.

В своем послании туркменский лидер осудил любые проявления терроризма и экстремизма, передал слова сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"