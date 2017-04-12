МИД Туркменистана посетила делегация Великобритании

АШХАБАД, 12 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 апреля внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии во главе с торговым посланником премьер-министра Великобритании, членом парламента баронессой Эммой Николсон Уинтерборнской.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели перспективы активизации межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обсудили возможность проведения Дней культуры Туркменистана в Великобритании.

ИП "ТУРКМЕНинформ"