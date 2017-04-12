В Ашхабаде обсуждены вопросы развития туркмено-японского диалога

АШХАБАД, 12 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 апреля МИД Туркменистана посетила делегация Японии во главе с начальником отдела международных проектов, комплексной инфраструктуры и водного хозяйства Управления производственной промышленности Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Тамаи Юко. Гостей принял глава внешнеполитического ведомства Рашид Мередов.

Приоритетными направлениями развития межгосударственного сотрудничества в ходе проведенных переговоров были названы политика, экономика и торговля, газовая отрасль, культурно-гуманитарная сфера.

ИП "ТУРКМЕНинформ"