Глава государства произвел новые кадровые назначения в сфере ТЭК

Глава государства произвел новые кадровые назначения в сфере ТЭК12.04.2017 12:51
АШХАБАД, 12 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел новые кадровые назначения в структуре руководства нефтегазового комплекса страны.
Так, Гуйчгелди Байгелдиев был назначен заместителем председателя Государственного концерна "Туркменнефть".
Также временное исполнение обязанностей Государственного министра – председателя ГК "Туркменгаз" возложено на заместителя председателя этого концерна Арчаева Мырата Гурбандурдыевича.
Напомним, что прежний руководитель ГК "Туркменгаз" Максат Бабаев был повышен в должности и вошел в состав Кабинета Министров Туркменистана, где будет курировать сферу ТЭК вместо Я.Какаева.
ИП "ТУРКМЕНинформ"