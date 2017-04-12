Глава государства произвел новые кадровые назначения в сфере ТЭК

АШХАБАД, 12 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел новые кадровые назначения в структуре руководства нефтегазового комплекса страны.

Так, Гуйчгелди Байгелдиев был назначен заместителем председателя Государственного концерна "Туркменнефть".

Также временное исполнение обязанностей Государственного министра – председателя ГК "Туркменгаз" возложено на заместителя председателя этого концерна Арчаева Мырата Гурбандурдыевича.

Напомним, что прежний руководитель ГК "Туркменгаз" Максат Бабаев был повышен в должности и вошел в состав Кабинета Министров Туркменистана, где будет курировать сферу ТЭК вместо Я.Какаева.

ИП "ТУРКМЕНинформ"