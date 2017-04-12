Новым главой итальянской дипмиссии в Ашхабаде стал Диего Унгаро

АШХАБАД, 12 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 апреля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики Диего Унгаро вручил свои верительные грамоты Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедову.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного диалога по всему спектру направлений.

Напомним, что с октября 2014 по март текущего года Послом Италии в Туркменистане являлся Марко Манчини.

ИП "ТУРКМЕНинформ"