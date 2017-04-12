Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и Северной Кореей

АШХАБАД, 12 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 апреля прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация Корейской Народно-Демократической Республики во главе с директором первого департамента стран Европы МИД О Сун Хо посетила внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития взаимодействия между двумя странами в сферах политики, международного сотрудничества, науки, образования и культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"