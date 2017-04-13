Новый посол Италии посетил МИД Туркменистана

АШХАБАД, 13 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 апреля новый глава дипломатической миссии Италии в Ашхабаде Диего Унгаро посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана. Его принял министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Визит был предпринят с целью обсуждения вопросов углубления туркмено-итальянского диалога в сферах политики, международного сотрудничества, экономики, торговли, бизнеса, науки, образования и культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"